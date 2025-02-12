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Motorola Razr+ Paris Hilton Sürümü Çıkıyor

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MOTOROLA VE PARIS HILTON İŞBİRLİĞİ

Motorola, iş dünyasının ünlü ismi Paris Hilton ile ortaklaşa çalışarak, 2024 model Razr+ telefonunu özel bir tasarımla piyasaya sürüyor. “Razr+ Paris Hilton Edition” adıyla tanıtılacak olan bu sınırlı üretim model, dikkat çekici bir pembe renk olan Paris Pink ile geliyor. Bu özel tasarım, standart Hot Pink renginin benzeri olarak tasarlanmış durumda ve telefonun arka kısmında Paris Hilton’ın imzası ile menteşe kısmında “That’s Hot” yazısı yer alıyor.

ÖZEL AMBALAJ VE EK ÖZELLİKLER

Paris Hilton Edition Razr+, dikkat çeken bir ambalaj tasarımı ile birlikte geliyor. Kullanıcılara, cihazla birlikte bir kılıf ve iki farklı askı seçeneği sunuluyor. Aynı zamanda, bu özel model, Paris Hilton ile işbirliğiyle geliştirilmiş ayrıcalıklı zil sesleri ve bildirim tonları da içeriyor. Kullanıcılar, Paris Hilton temalı özel duvar kağıtları ile telefonlarını diledikleri gibi kişiselleştirme fırsatı bulacaklar.

FİYAT VE SATIŞ TARİHİ

Motorola Razr+ Paris Hilton Edition, 1.200 dolarlık bir fiyatla piyasaya sürülecek. Ürün, sadece Motorola’nın resmi web sitesinde 13 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak. Sınırlı sayıda üretileceği için bu özel telefonu satın almak isteyenlerin acele etmeleri gerekecek. Bunun yanı sıra, Motorola’nın Razr+ 2024 modelinin yeni nesil özellikleriyle pazara sunulması bekleniyor. Yapılan çeşitli render görselleri ve Geekbench listelemeleri, yeni modelin Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle destekleneceğini gösteriyor.

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