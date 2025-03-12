Motosiklet Cezaları Artıyor: Yeni Düzenlemeler Yolda

ARTAN MOTOSİKLET KULLANIMI TRAFİK KAZALARINI YÜKSELTIYOR

Türkiye’de motosiklet kullanımı hızla artış gösteriyor ve bu durum beraberinde trafik kazalarını getiriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerine yönelik daha sıkı denetimler ve caydırıcı cezalar içeren yeni düzenlemeyi duyurdu. Yeni taslak, TBMM’de onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. Kuralları ihlal eden motosiklet sürücülerini ağır para cezaları ve sürücü belgesi iptalleri bekliyor.

KASK TAKMAMA CEZASI ARTIRILIYOR

Habertürk’ten edinilen bilgilere göre, mevcut yasada 993 TL olan kask takmama cezası, yeni düzenleme ile 1500 TL’ye yükselecek. Ancak ceza bununla sınırlı kalmayacak. İlk ihlalde sürücü ve varsa yolcuya ayrı ayrı 1500 TL ceza kesilecek. Aynı yıl içinde ikinci kez kask takmayanlar 3000 TL ceza ödeyecek. Üç kez veya daha fazla kask takmayan sürücüler için ceza 9000 TL’ye kadar çıkacak.

TEK TEKER VE YARIŞA AĞIR CEZA

Motosiklet sürücülerinin sık yaptığı tehlikeli hareketlerden biri olan “tek teker üzerinde gitme” veya trafikte yarışma gibi akrobatik hareketlere yönelik ağır cezalar geliyor. Tek teker yapan ya da benzeri akrobatik hareketler sergileyen sürücülere 47 bin TL ceza kesilecek. Bu ihlali gerçekleştirenlerin sürücü belgelerine 60 gün el konulacak. Trafikte yarış yapan sürücüler için ceza çok daha ağır olacak; yarışa katılan motosikletlilerin sürücü belgeleri 2 yıl süreyle iptal edilecek.

EHLIYETSIZ KULLANMA CEZASI DEVAM EDİYOR

Mevcut durumda 18 bin 677 TL olan ehliyetsiz motosiklet kullanma cezası yeni düzenlemeyle korunuyor. Ancak ehliyeti iptal edilen veya geçici olarak geri alınan kişiler motosiklet kullandığında ceza katlanacak. Sürücü belgesi olmadan motosiklet kullananlara 18 bin 677 TL ceza kesilmeye devam edecek. Eğer sürücünün ehliyeti iptal edilmiş ya da geçici olarak geri alınmışsa ve yine de motosiklet kullanıyorsa, ceza 186 bin TL’ye çıkacak.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI YÜKSELİYOR

Mevcut durumda 2 bin 167 TL olan kırmızı ışıkta geçme cezası yeni düzenlemeyle 5 bin TL olacak. Bir yıl içinde tekrarı halinde her bir tekrarda ceza 5 bin TL artacak. Üçüncü ihlalden itibaren para cezası ile birlikte ehliyete de el konulacak. El koyma süresi üçüncü ihlalde 30 gün, dördüncüde 60 gün, beşincide 90 gün olacak. Bir yıl içinde altıncı kez ihlal tespit edilirse ehliyet iptal edilecek.