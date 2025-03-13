Motosiklet Kazalarında Ceza Artışı Dönemi Başlıyor

KIRMIZI IŞIK İHLALLERİ İÇİN YENİ CEZA DÜZENLEMESİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet kazalarını azaltmak amacıyla hazırlanan eylem planı çerçevesinde kırmızı ışık ihlali cezalarının artırılacağını duyurdu. Daha önce 2 bin 167 TL olan kırmızı ışık cezası, yeni düzenlemeyle birlikte kademeli olarak artırılacak. Aynı zamanda, ihlallerin tekrarlanması hâlinde sürücülere daha ağır yaptırımlar uygulanacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZALARI GÜNCELLENDİ

Bakan Yerlikaya, MOTOBIKE İstanbul 2025 Fuarı’nda yaptığı açıklamada kırmızı ışıkta geçmenin ceza miktarlarını şu şekilde belirtti:

İlk ihlal → 5.000 TL ceza

İkinci ihlal → 10.000 TL ceza

Üçüncü ihlal → 15.000 TL ceza + 30 gün ehliyet alıkonulması

Dördüncü ihlal → 20.000 TL ceza + 60 gün ehliyet alıkonulması

Beşinci ihlal → 30.000 TL ceza + 90 gün ehliyet alıkonulması

Altıncı ihlal → 80.000 TL ceza + ehliyet iptali + göz muayenesi zorunluluğu

EHLIYET İPTALİ UYGULAMASI HAKKINDA

Yeni düzenlemenin bir parçası olarak, bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyeti tamamen iptal edilecek. Bakan Yerlikaya, ehliyeti iptal edilen sürücülerin sıfırdan yeni bir ehliyet almak zorunda kalacaklarını ifade etti.