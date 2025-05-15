Motosikletler Acil Geri Çağrıldı!

ABD’DE GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GERI ÇAĞIRMA

ABD, güvenlik açısından kritik bir geri çağırma açıklaması yaptı. Toplamda 19.310 adet KTM, GASGAS ve Husqvarna marka arazi motosikletinin, ön fren kaliperinde potansiyel çatlak riski tespit edildiği için acil olarak geri çağrılması gerektiği ifade ediliyor. Bu sorun, fren sistemi performansını ciddi şekilde düşürebiliyor ve bu da kazalara yol açabiliyor. Şirket, “ön fren kaliperindeki bu yapısal zayıflık, frenleme gücünü azaltarak sürüş esnasında kontrol kaybına neden olabiliyor” diyor. Bu durum ise kullanıcılar ve çevredeki insanlar için önemli bir güvenlik riski oluşturuyor.

ÜCRETSİZ ONARIM İMKANI

Geri çağırmadan etkilenen motosiklet sahiplerine, derhal araçlarını kullanmayı bırakmaları öneriliyor. En kısa sürede yetkili bir GASGAS Motorcycles veya Husqvarna Motorcycles bayisine başvurarak ücretsiz muayene ve onarım randevusu almaları gerekiyor. Yapılacak kontrollerde, “fren kaliperinde kusur olup olmadığı uzman teknisyenlerce tespit edilecek” ve gerekli görülen durumlarda ücretsiz onarım yapılacak.

GERİ ÇAĞRILAN MODELLER

Geri çağrılan motosiklet modelleri aşağıda listelenmiştir: