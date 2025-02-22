Motosikletlinin Ölümüne Neden Olan Kaza

TEKİRDAĞ’DA MOTOSİKLET KAZASI
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Veliköy-Kızılpınar yönünde S.M. tarafından kullanılan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait otobüs, önünde ilerleyen A.S.Ö. yönetimindeki motosiklete arkadan çarptı. Olayın hemen ardından ihbar edilen bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
KAZA SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen motosikletin sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. A.S.Ö.’nün cenazesi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sonrasında otobüs şoförü S.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak adli tahkikat başlatıldı.