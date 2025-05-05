Mourinho: Açıkça Kaybetmeyi Hak Etmedik

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI ANALİZİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’a karşı 1-0’lık bir mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş’ın maçı kazanmayı hak etmediğini ve kendilerinin daha fazla hak ettiklerini ifade etti. Mourinho, “Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik.” dedi.

MAÇTAKİ PENALTILAR ÜZERİNE YORUMLAR

Mourinho, maçta yaşanan penaltı durumlarıyla ilgili de konuştu. “Bugün verilen penaltı, En-Nesyri’ye verilmeyen penaltı… Bugünkü penaltının bize kaç kez verilmediğini gördük. Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik.” açıklamalarında bulundu. İkinci yarıdaki performanslarının ilk yarıya göre daha iyi olduğunu belirten Mourinho, rakiplerinin iyi savunduğuna ve kalecilerinin başarılı kurtarışlar yaptığını vurguladı.

LİGİN DURUMU HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Teknik direktör, ligin sonucunun başlangıçta belli olduğunu belirtti. “Ligin sonucu daha lig başlamadan belirlenmişti. Evimizde kaybettiğimiz son maçlar belirleyici oldu.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kendilerine verilmesi gereken bir penaltı olmasına rağmen bunun gerçekleşmediğini vurgulayarak, “Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Kalemizi bulan bir şutları bile yok.” dedi.

GALATASARAY İLE YARIŞMA SÜRECİ

Mourinho, Galatasaray hakkında konuşmaktan kaçınsa da Fenerbahçe’nin karşılaştığı mental zorluklara dikkat çekti. “Fenerbahçe’nin sahip olduğu problemlerinden biri, mental olarak bu çok güçlü yapıya karşı baş edebilmek.” diyen Mourinho, oyuncuların bu durumun farkında olduğunu da ekledi.

GELECEK SEZON PLANLARI

Son olarak, Mourinho geleceğe yönelik planları hakkında açıklama yapmak istemedi. “Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir.” diyerek, medya önünde bu konuyu tartışmaktan kaçındı. Başkana ve yönetime olan saygısını koruduğunu da sözlerine ekledi.