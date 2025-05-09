Mourinho, Basın Toplantısında Eleştirilerde Bulundu

FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR İLE DEPLASMANDA KARŞILAŞTI

Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile karşı karşıya geldi ve maçtan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bu mücadele Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HAKEM KONUSUNA DEĞİNMİYORUM

Mourinho, “Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili bir şeyler söylersem hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum” dedi. Ardından şu ifadeleri ekledi: “Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar. Galibiyeti hak ettiler. Bu durum bizleri çok mutlu etmedi ama biraz daha iyi hissettirdi.”

ALİ KOÇ’UN SÖZLERİNE CEVAP VERDİ

Ali Koç’un transfer taleplerinin sorulması üzerine Mourinho, “Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu durum benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde ve bana özel kalacaklar” ifadelerini kullandı. Ayrıca Türkiye’de gazeteci arkadaşının olmayışının da kendisini etkilediğini dile getirdi.

MAÇIN HAKEMİ VE GELECEK SEZON HAKKINDA YORUMLARI

Mourinho, gelecekteki durumu ve yönetimle olan görüşmeleri hakkında da açıklamalarda bulundu. “Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakem uluslararası VAR hakemini çağırdı ama basit penaltıyı göstermekte tereddüt etti. UEFA’da pek çok maçta görev almış VAR hakeminin, ‘sen yanlış biliyorsun’ diyerek penaltıyı vermemesi; bu sezon kaç defa oldu bilmiyorum. Eğer kazanamamış olsaydık şimdi Fenerbahçe’nin kötü oynadığını veya hata yaptığını konuşuyorduk. Ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum” dedi.

OYNAYAN OYUNCULARI BELİRLEME YÖNTEMİ

Fenerbahçe’nin bu sezon 31 farklı 11 ile sahaya çıktığını hatırlatan Mourinho, “25 adet bozuk param var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11’e yazıyorum” şeklinde konuşarak oyuncularını nasıl belirlediğine dair esprili bir yorumda bulundu.