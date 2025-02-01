Mourinho Belirledi: Fenerbahçe’nin UEFA Kadrosu Açıklandı

FENERBAHÇE ANDERLECHT İLE KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu’nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile mücadele edecek. Ancak UEFA’nın belirlediği kurallar nedeniyle takımlar, devre arasında yaptıkları transferlerden yalnızca 3 futbolcuyu Avrupa listesine dahil edebiliyor.

DEFANS KADROSU GÜÇLENDİRİLİYOR

Teknik ekip, savunmadaki güçsüzlükleri gidermek amacıyla Milan Skriniar ve Diego Carlos’un listeye eklenmesine karar verdi. Ayrıca, sol bek bölgesindeki alternatif eksikliğini kapatmak için Filip Kostic’in de kadroya katılması planlandı. Sezon başında UEFA listesinde yer almayan Kostic, Mourinho’nun tercihiyle bu listeye alındı. Böylece Fenerbahçe’nin kadrosuna yalnızca 2 oyuncu daha ekleme hakkı kalmış oldu.

KADRODAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Fenerbahçe, ara transfer döneminin en önemli hamlelerinden biri olarak Milan Skriniar ve Diego Carlos’u UEFA listesine dahil etti. Teknik direktör Mourinho’nun, Avrupa Ligi’nde kuvvetli bir savunma hattı oluşturmak için bu iki oyuncuyu tercih ettiği öne sürüldü.

TALISCA KADRODA YER ALMIYOR

Taraftarların merak ettiği isimlerden biri olan Anderson Talisca, UEFA kadrosuna dahil edilmedi. Brezilyalı futbolcunun sakatlık durumu ve fiziksel yetersizlikleri nedeniyle Avrupa listesine yazılmadığı öğrenildi. Mourinho’nun Talisca’yı Süper Lig’de kullanmayı planladığı, fakat Avrupa Ligi’nde değerlendirmeyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE’NİN UEFA KADROSU BELİRLENDİ

Fenerbahçe’nin UEFA kadrosuna eklenen 3 yeni isim aşağıdaki gibi oldu:

✅ Filip Kostic

✅ Milan Skriniar

✅ Diego Carlos

❌ Anderson Talisca ise UEFA listesinde yer almıyor. Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde göstereceği performans ise merakla bekleniyor.