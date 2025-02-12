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Spor

Mourinho’dan Fenerbahçe Maçı Öncesi Yorumlar

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MOURINHO’DAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin Anderlecht ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’ndaki ilk maçı öncesinde Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı. Mourinho, maçla ilgili olarak “İlk maçı içeride veya dışarıda oynamanın avantaj olduğunu düşünmüyorum, ben o şekilde bakmıyorum. Deplasman gol kuralı değişince olaya şöyle bakıyorum; biz aslında 180 dakikalık tek maç oynuyoruz. Biri bana sorarsa avantajlı skor ne olur diye, yarın için iyi bir sonuç diye bir şey yok. Önemli olan ikinci maç sonrası turu atlayabilmek.” ifadesini kullandı.

İKİ MAÇIN ÖNEMİ

Mourinho, ilk maçlarda her zaman rahat hissettiğini belirtti ve “Biliyorum ki belirleyici olan iki maçın sonucu,” diyerek, iki ayaktan oluşan bu elemenin kritik önemine dikkat çekti.

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