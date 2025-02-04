Mourinho’dan Sanchez Göndermesi, Icardi’den Yanıt

JOSE MOURINHO’NUN GÖNDERİSİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK ile Galatasaray arasındaki maçta yaşanan Davinson Sanchez pozisyonu ile ilgili olarak Instagram’dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Gaziantep FK’ye konuk oldu ve karşılaşmayı 1-0 kazanarak tamamladı. Bu maçta, Davinson Sanchez’in el ile müdahale edip etmediği sosyal medyada yoğun şekilde tartışma yarattı. Gaziantep FK’li futbolcular, tecrübeli stoperin topa elle müdahale ettiğini söyleyerek penaltı itirazında bulundu, ancak maç devam etti. Ayrıca, VAR hakemi Kadir Sağlam’a da pozisyon için herhangi bir izleme tavsiyesi gelmedi.

MAÇ ARDINDAN ICARDI’DEN YANIT

Jose Mourinho’nun paylaşımının ardından Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Igntagram’dan cevap verdi. Icardi, Galatasaray’ın geçmişte paylaştığı ‘The Crying One’ görselini yayınladı. Daha sonra ise Dusan Tadic’in yine topa elle müdahale ettiği bir pozisyonun görselini de takipçileriyle paylaştı. Icardi’nin bu yanıtı, Mourinho’nun gönderisine ironi yaparak bir karşılık niteliği taşıdı.