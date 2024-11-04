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Spor

Mourinho’dan Trabzonspor Maçına Tepki!

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MAÇ SONRASI TEPKİLER

Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendiği maçın ardından, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho hakem yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Portekizli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından penaltı bekledikleri bir pozisyonu paylaşarak “İzleyin ve gülün. Eğer beğendiyseniz bütün maçı izleyin çünkü komedi bu pozisyonla bitmedi.” şeklinde ifadeler kullandı.

YENİ PAYLAŞIM VE ELEŞTİRİLER

Mourinho, yeni bir paylaşımda bulunarak Bright Osayi-Samuel’e karşı Denswil’in müdahalesini gündeme getirdi. Portekizli teknik adam, durumu eleştirerek “Sarı formalıya yapılınca sadece sarı kart.” dedi. Jose Mourinho’nun paylaşımı bu şekilde devam etti:

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