Mourinho, Fenerbahçe’nin Zorlandığını Kabul Etmedi

MAÇ SONUCU VE PERFORMANS ANALİZİ

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe arasında yapılan karşılaşma 0-0’lık beraberlikle sona erdi. Fenerbahçe, bu sonuçla lige sadece 1 puanla başlamış oldu. Maçın son dakikalarında Talisca’nın 90+4’te kaçırdığı penaltı, karşılaşmanın önemli anlarından biri oldu.

MOURINHO’NUN DEĞERLENDİRMELERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın bitiminde basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluşun muhabirinin “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” yorumu üzerine Mourinho, “Katılmıyorum.” diyerek yanıt verdi. Mourinho, açıklamalarında “Geriden oyun kurulumunda zorlanmadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı” dedi.

RAKİP ANALİZİ VE SONUÇ

Portekizli teknik direktör, Göztepe’nin oyun tarzını değerlendirirken “Blok halinde 5+3 diziliyorlardı. 3 stoperleri temaslı oyunda ve havada harikaydı. Rakip çok geride, fiziksel bir savunma yaptı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Öyle olunca rakip 10 ya da 11 fark etmiyor. Geride savunursanız 10 kişi olmayı hissetmezsiniz. Bunu da çok iyi yaptılar” şeklinde konuştu. Son olarak, “İkinci bölgede zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmem gerekiyor. Burada oynanan her maç zorlu. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu” diyerek karşılaşmayı değerlendirdi.