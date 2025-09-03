Mourinho Gitti, Yeni Hoca Geliyor!

Gündem

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Jose Mourinho döneminin sona erdiği Fenerbahçe’de yeni teknik direktör çalışmaları hızla ilerliyor. Sarı-lacivertli yönetimin İsmail Kartal ile görüştüğü ve deneyimli hocanın imza atmaya hazır olduğu bildiriliyor. Ancak kulüpten gelen tepkiler sonucunda Fenerbahçe’nin İsmail Kartal’ı beklemeye aldığı ifade ediliyor.

SPALLETTİ İLGİSİ ÇEKİYOR

Sabah’ta yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, İtalyan teknik adam Luciano Spalletti ile de ilgileniyor. 66 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertlilerde görev almaya sıcak baktığı ileri sürülüyor.

TARİHE GEÇEN BAŞARI

Son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran Spalletti, 2022-23 sezonunda Napoli’yi 33 yıl sonra Serie A’da şampiyon yaparak önemli bir başarıya imza atmıştı.

Ekrana Çıkıyor, Terzic İçin Merak!

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için adı geçen Edin Terzic, futbol kariyerine yorumcu olarak RTL kanalında devam edecek.
Uğurcan İçin Bonus Şartı Belirlendi

Galatasaray, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 3 milyon euro bonus ödeyecek. Ancak bu ödeme, Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarına katılmasına bağlı olarak gerçekleşecek.

