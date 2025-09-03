Mourinho Gitti, Yeni Hoca Geliyor!

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI DEVAM EDİYOR

Jose Mourinho döneminin sona erdiği Fenerbahçe’de yeni teknik direktör çalışmaları hızla ilerliyor. Sarı-lacivertli yönetimin İsmail Kartal ile görüştüğü ve deneyimli hocanın imza atmaya hazır olduğu bildiriliyor. Ancak kulüpten gelen tepkiler sonucunda Fenerbahçe’nin İsmail Kartal’ı beklemeye aldığı ifade ediliyor.

SPALLETTİ İLGİSİ ÇEKİYOR

Sabah’ta yer alan haberlere göre, Fenerbahçe, İtalyan teknik adam Luciano Spalletti ile de ilgileniyor. 66 yaşındaki çalıştırıcının sarı-lacivertlilerde görev almaya sıcak baktığı ileri sürülüyor.

TARİHE GEÇEN BAŞARI

Son olarak İtalya Milli Takımı’nı çalıştıran Spalletti, 2022-23 sezonunda Napoli’yi 33 yıl sonra Serie A’da şampiyon yaparak önemli bir başarıya imza atmıştı.