Mourinho, Hakem Hakkında Konuşmak İstemiyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı ve maçtan 4-1’lik üstünlükle ayrıldı. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan bu karşılaşma sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çeşitli açıklamalarda bulundu.

HAKEM HAKKINDA YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM

Mourinho, açıklamalarına, “Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum” şeklinde başladı. Devamında, “Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız” dedi.

ALİ KOÇ’UN TRANSFER AÇIKLAMALARINA YANIT

Düzenlenen basın toplantısında, Ali Koç’un dört oyuncu talebiyle ilgili sorulara da yanıt veren Mourinho, “Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye’de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim” ifadelerini kullandı.

HERKES GÖRDÜ, ŞAİBE VAR

Mourinho, devamında gelecek sezon devam durumu ve yönetimle yapılması beklenen görüşmeler hakkında, “Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakemi uluslararası VAR hakemi çağırdı basit penaltıyı göstermek için. UEFA’da pek çok maçta görev yapmış VAR hakemine ‘sen yanlış biliyorsun’ diyerek penaltıyı vermemesi; bu sezon kaç defa oldu bilmiyorum. Kazanamamış olsaydık şimdi Fenerbahçe’nin kötü oynadığını, hata yaptığını konuşacaktık. Ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Bununla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Herkes gördü” şeklinde konuştu.

MASADA KALAN OYUNCULARI SEÇİYORUM

Fenerbahçe’nin bu sezon farklı 31 kadro ile sahaya çıkmasına yönelik bir hatırlatma üzerine Mourinho, “25 adet bozuk param var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11’e yazıyorum. Hafta içi de İstanbul’da gece kulüplerine gidiyorum. Masada kalan oyuncuları 11 olarak belirliyorum” dedi.