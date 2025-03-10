Mourinho Kadıköy’den Mağlup Ayrıldı

SARI-LACİVERTLİLER İÇİN ŞOK KAYIP

Fenerbahçe, Kadıköy’deki Avrupa Ligi mücadelesinde Rangers’a 3-1 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Çeyrek finale çıkma umudunu gerçeğe dönüştürmek için, Ibrox Stadı’ndaki rövanşta ya 2 farkla galip gelerek maçı uzatmalara taşımak ya da en az 3 farklı zafer elde etmek gerekiyor.

JOSE MOURİNHO’NUN YORUMLARI

İlk karşılaşmanın ardından Jose Mourinho, takımının çok kötü bir performans sergilediğini belirterek, “Yenilgiyi hak ettik” demiş ve eklemişti: “Henüz hiçbir şey bitmedi.” Fanatik’te belirtilene göre, Fenerbahçe, 2 günlük dinlenmenin ardından bugün antrenman yaparak rövanş için hazırlıklarına devam edecek.

MOURİNHO’UN STRATEJİSİ

Mourinho, perşembe gününe kadar sadece teknik ve taktik açıdan takımını hazırlamakla kalmayacak. Bunun yanında, 3-1’lik dezavantajı tersine çevirebileceklerine inandırmak için de çaba gösterecek. Portekizli teknik adamın, kariyerinde gerçekleştirdiği etkileyici geri dönüşlerden örnekler sunarak, oyunculara motivasyon sağlaması bekleniyor. Mourinho’nun geçmişinde, Chelsea, İnter, Real Madrid ve Roma gibi takımlarla Avrupa Kupaları’nda kaybettiği ilk maçların ardından turu geçmeyi başardığı pek çok eşleşme bulunuyor.