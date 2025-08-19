Mourinho, Kerem Aktürkoğlu için: “Böyle bir ihtimal var”

FENERBAHÇE – BENFICA MAÇI İÇİN HAZIRLIKLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynayacakları maça yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yarın akşam saat 22.00’de Kadıköy’de sahaya çıkacak sarı lacivertlilerde Mourinho, tur şansını “Benfica’nın kalitesini biliyorum. Birçok faktör var ve bu faktörler Benfica’yı önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyduğumuz için favoriyiz demek istemiyorum. Her şeyimizi vereceğiz. İki maçın sonunda Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istiyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz.” sözleriyle aktardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN ÖNEMİ

Benfica’yı geçmenin olası etkileri üzerine konuşan Mourinho, “Dürüst olmak gerekirse, Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nin çok bir bağlantısı yok. Şampiyonlar Ligi’nde olmak ekonomik ve marka anlamında en iyilerle oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Dolayısıyla burada oynamak çok pozitif. Şampiyonlar Ligi’nde çok pozitif şey var ama Avrupa Ligi’nde çok daha iyi şeyler yapabiliriz.” şeklinde görüş bildirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DEĞERLENDİRMESİ

Mourinho, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak, “Kerem Aktürkoğlu yarın oynarsa Benfica için oynayacak. Lizbon’da oynarsa yine Benfica için oynayacak. Kerem’i Fenerbahçe oyuncusu olarak düşünemem. Bize karşı oynayabilir, böyle bir ihtimal var. Benfica’nın oyuncusu.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Benfica, Feyenoord’dan çok daha güçlü. Feyenoord’dan 4 gol yedik ancak Benfica’dan 4 gol yersek 5 gol atamayabiliriz. Bu maçı ikinci maç olmayacakmış gibi oynayacağım.” sözlerini ekleyerek takım hakkında bilgi verdi. Mert Müldür’ün oynayabilecek durumda olduğunu belirten Mourinho, “İlk 11’de oynayamacak bir oyuncumuz olursa, diğer oyuncularımız onların yerini doldurabilir.” ifadelerini kullandı.