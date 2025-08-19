Mourinho’nun Benfica Hakkındaki Görüşleri

FENERBAHÇE, BENFİCA İLE MAÇ PREMTİNi YAŞIYOR

Yarın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında Portekiz’in Benfica takımını ağırlayacak olan Fenerbahçe’nin teknik sorumlusunu Jose Mourinho, “İki maçın sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz” ifadeleriyle belirtti. Chobani Stadı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında soruları yanıtlayan Mourinho, “Benfica’nın favori olduğunu söylemek istemiyorum” diyerek konuşmasına başladı. Benfica’nın potansiyelini, kadro kalitesini ve deneyimini bildiğini aktaran Portekizli teknik direktör, “Birçok faktör var, bu faktörler Benfica’yı biraz daha önde tutuyor olabilir. Rakibimize saygı duyuyoruz. Bu nedenle biz favoriyiz demek istemiyorum. Bu iki maçta her şeyimizi vereceğiz ve iki maçın sonunda lig aşamasına kalmayı hedefliyoruz. Bu nedenle her şeyi deneyeceğiz” şeklinde görüş bildirdi.

TARAFTARIN ETKİSİNE VURGU

Jose Mourinho, önceki turda Feyenoord’a karşı Fenerbahçe taraftarının takıma büyük bir destek verdiğini ve bu şekilde hedefe ulaştıklarını belirtti. Benfica’nın bu tür atmosferlere alışık olduğunun altını çizen Mourinho, “Belki Benfica’yı negatif olarak etkileyemeyebiliriz. Onlar bu atmosferlere alışkın ama eminim ki kendi oyuncularımızı pozitif şekilde etkileyebiliriz. Feyenoord’a karşı 1-0 geriye düştüğümüzde taraftarımızın gücünü hissettik, sonra öne geçtik. Zor bir durumdan geçiyorduk ve bu da futbolcularımıza yardımcı oldu. Taraftarların da futbolcularla aynı şekilde oyuna girmesi gerekiyor. Feyenoord maçında olması gerektiği gibi olmasını bekliyorum” açıklamasında bulundu.

Mourinho, takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılması durumunda büyük katkı sağlayacaklarının altını çizerek şunları söyledi: “Özellikle ekonomik anlamda büyük katkıları olacak. Marka anlamında da birçok büyük takıma karşı oynamak çok önemli. Bu formatta 8 rakip olacak. Önceki gibi 3 rakip olmayacak. Dolayısıyla çok pozitif bakıyorum Şampiyonlar Ligi’nde oynamaya. Avrupa Ligi’nde oynamanın pozitif tarafı ise kazanma olasılığınız daha yüksek. Şampiyonlar Ligi’nde çok fazla pozitif durum var ama Avrupa Ligi’nde de kendimizi en güçlü takımlardan biri olarak düşünebiliriz. Avrupa maçlarının Türkiye Ligi’yle bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Tek zorluk, Avrupa Ligi’nde maçları perşembe günü oynayıp hafta sona maça geliyorsunuz. Bu biraz zorlayabiliyor. Şampiyonlar Ligi’nde ise salı ve çarşamba günü oynuyorsunuz.”

BENFİCA’NIN GÜÇLÜ YAPISI

Jose Mourinho, Benfica’nın Feyenoord’dan çok daha güçlü olduğunu vurgulayarak, “Biz Feyenoord’u elediğimiz zaman ‘Benfica, Fenerbahçe ile eşleştiği için çok mutlu değil’ demiştim. Belki de Feyenoord’un bizden daha iyi olduğunu düşünüyorlardır ve bizimle oynayacakları için mutludurlar. Fenerbahçe teknik direktörü olarak Benfica’ya karşı oynamaktansa Nice’e karşı oynamayı tercih ederdim. Feyenoord eşleşmesine göre daha iyi oynamamız gerekiyor. Çalışmalarımızı iyi yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz” dedi.

Futbolcuların durumu hakkında bilgi veren Mourinho, sakatlığı bulunan Mert Müldür’ün yarın oynayabilecek durumda olduğunu belirtti. “İyi hissediyor ve oynayabilir. Bütün oyuncularımız çok önemli. Olaylara oyuncu bazında değil takım bazında bakıyoruz” dedi.

KEREM AKTÜRKOLUĞU VE TAKIM STRATEJİSİ

Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddiaları bulunan Benficalı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında soruları yanıtlayan Jose Mourinho, “Kerem Aktürkoğlu oynarsa, Benfica için oynayacak. O yüzden Kerem konusunu düşünmüyorum” dedi. Benfica’ya karşı oyunu değiştirmeyeceklerini belirten Mourinho, “Taktik dediğimiz zaman alışkın olmadığımız şeyler yapacağız anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı. “Benfica’nın favori olduğunu söylemeye itiraz ediyorum” diyerek sözlerine devam eden Mourinho, “Ama bu maçı da Benfica’ya karşı oynamayı çok istiyorum” şeklinde konuştu.

MAÇIN ÖNEMİ VE GALİBİYET HEDEFİ

Jose Mourinho, “Ben Nice’i istiyordum ama Benfica geldi. Maçtan sonra her şey bitmiş olmayacak, bu durum da fark oluşturuyor” diyerek yarınki mücadelede her şeyini vermek istediğini belirtti. “Berabere kalırsak, ikinci maça gideriz. Farklı kaybedersek dezavantajlı olacağız. Fakat ben bu maçı ikinci maçı yokmuş gibi oynayıp kazanmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

FUTBOLCULARIN HEDEFİ VE GÜÇLÜKLERİ

Basın toplantısında Nelson Semedo, Fenerbahçe’nin Benfica karşısındaki atmosferine vurgu yaparak, “Bu gururu Feyenoord maçında yaşadım. İlk maç evimizde, bunu düşünmemiz gerekiyor, iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Her şeyimizi vermeliyiz ki maçı kazanalım” şeklinde konuştu. Takım arkadaşlarının kalitesine dikkat çekerek, “Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı hak ediyoruz. Taraftarımız bunu hak ediyor” dedi.

Semedo, Fenerbahçe’ye transfer olmadan önce Vitor Pereira ile konuştuğunu ve Benfica’nın kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti. “Ben her zaman dürüst oldum ve düşündüğümü söyledim. Benfica, Portekiz’e dönmemi istiyordu ama Fenerbahçe’de özel imkanlar var” diyerek Mourinho’nun burada olmasının etkisini vurguladı.

Semedo, “Dünyanın en iyi takımlarının olduğu seviye. Biz de bu ekiplerden biriyiz. Benfica çok iyi bir takım ama lig aşamasına kalmak için her şeyi yapacağız” diyerek sözlerini tamamladı.