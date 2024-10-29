Mourinho’nun Geleceği Hakkındaki Açıklaması

POLİTİKALAR VE AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçı sonrası gördüğü kırmızı kartla ilgili olarak, “Sanırım yapabileceğim en iyi şey Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra UEFA turnuvalarında yer almayan bir kulübe gitmek.” demişti. Bu açıklama, İngiliz basınında geniş yankı buldu. Mourinho’ya, bu ifadenin gerçekleşme ihtimali hakkında sorular yöneltildi.

Sky Sports’a konuşan Mourinho, Premier Lig’de küme düşme tehlikesi olan bir takıma gitme olasılığı hakkında, “Asla gitmeyeceğim.” dedi. İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir iddiayı manşetlerine taşıdı. Ada basınında, Everton’ın Mourinho ile ilgilendiği bilgisi paylaşıldı.