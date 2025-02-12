Mourinho’nun Icardi İçin “GOAT” Yorumu Ne?

FENERBAHÇE’NİN ANDERLECHT İLE İLK MAÇI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off serisinin ilk karşılaşmasında Anderlecht’i ağırlayacak. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Jose Mourinho önemli açıklamalarda bulundu. Mourinho’nun Icardi ile ilgili “GOAT” ifadesi büyük ilgi gördü. Sosyal medya platformu Twitter’da bazı sporcuların kullanıcı adlarının yanında GOAT kısaltması ve yanında keçi emojisi kullanılıyor.

GOAT NEDİR?

GOAT, İngilizcede “keçi” anlamına gelmektedir. Ancak bu anlamın dışında dünyaca ünlü ve başarılı sporcular için kullanılan bir terimdir. GOAT, yalnızca bir kısaltma olup “greatest of all time” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe olarak “Tüm zamanların en iyisi” anlamına gelen bu unvan, dünya genelinde çok az sayıda sporcunun erişebildiği bir unvandır. Futbol dünyasında ise bu unvan, Cristiano Ronaldo ve Messi gibi iki oyuncuya verilmiştir.

LİONEL MESSİ’NİN ÖZEL YAZISI

Lionel Messi, koluna “GOAT” yazdıran tek futbolcu olarak dikkat çekiyor. Tüm zamanların en iyisi unvanını kazanan Messi, bu durumu sahada formasındaki yazı ile de kanıtlamış oldu.

FUTBOL DIŞINDA GOAT UNVANI

Futbol haricinde de GOAT unvanı bazı sporcular tarafından kullanılmaktadır. Roger Federer, Michael Jordan ve Tom Brady, sosyal medya paylaşımlarında bu unvanı alan bazı önemli isimlerdendir.