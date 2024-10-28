“Mourinho’nun Szymanski Açıklamaları Olay Oldu!”

MAÇIN DETAYLARI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında Kadıköy’deki Ülker Stadı’nda Bodrum FK’yı 2-0 yenerek 3 puanı hanelerine yazdırdı. Maçta goller, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko’dan geldi. Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 20’ye yükseltti. Bodrum FK ise 10 puanda kalarak haftayı kayıplarla geçirmiş oldu. Rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’la karşılaşacak haftada kayıpsız atlatmak, sarı-lacivertli ekip için önemli bir avantaj sağladı.

NIHAT KAHVECİ’NİN DEĞERLENDİRMESİ

Karşılaşma sonrası Nihat Kahveci, Kontraspor’da detaylı bir değerlendirme yaptı ve bazı çarpıcı ifadelerde bulundu. Kahveci, bu sezon formsuz olan Fred’e dikkat çekerken, İsmail ve Amrabat ikilisinin iyi bir iş çıkardığına vurgu yaptı. Özellikle Mourinho’nun Szymanski’yi dinlendirmesi büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi. “Mourinho’nun onu kesmesi Fenerbahçe’nin hayrına olmuş gibi” sözleriyle bu durumu değerlendirdi.

EN-NESYRI’NIN GÖSTERDIĞİ PERFORMANS

Nihat Kahveci, En-Nesyri’nin Manchester United maçında attığı golle birlikte özgüven kazandığını belirtti. “En Nesyri, bugün de golünü attı ve artık oynadığı futbolda bir değişim gözlemleniyor” dedi. Trabzon deplasmanında ön tarafta hareketli bir oyuncu arandığının altını çizen Kahveci, Livakovic ve Fenerbahçe defansının rahat bir maç geçirdiğini de ekledi.

LİGDEKİ İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe’nin ligdeki topa sahip olma oranının yüzde 49.9 olduğuna dikkat çeken Kahveci, bu oranın Fenerbahçe gibi bir takıma yakışmadığını ifade etti. “En-Nesyri attığı gollerle özgüven kazandı” diyen Kahveci, ileride nasıl bir kadro ile sahaya çıkabileceklerini de değerlendirdi.

TRABZONSPOR MAÇINA DAİR GÖRÜŞLER

Kahveci, Trabzonspor’la oynanacak maçta geçen seneki olayların yaşanmaması gerektiğini vurguladı. “Sahanın içi ve dışındaki olayları konuşmayalım artık. Gözükmek önemli” ifadesini kullandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun maça gitmesinin önemli olduğunu belirten Kahveci, “Gollü, pozisyonlu hak edenin kazandığı bir maç olsun” şeklinde konuştu. Bu maçta yine gerginlik olacağını, ancak kontrolün kaybolmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.