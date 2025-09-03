“Mourinho’nun Yeni Takım İlgisi Devam Ediyor”

JOSE MOURINHO’NUN YENİ TAKIMI MERAK KONUSU

Fenerbahçe ile sözleşmesini sona erdiren Jose Mourinho’nun hangi kulüpte görev alacağı, futbol dünyasında oldukça ilgi çekiyor. Mısır basınında çıkan haberlere göre, Afrika’nın önemli kulüplerinden biri olan Al-Ahly, Portekizli teknik adamı takımının başına almak istiyor. Ancak Mourinho, bu teklife “Kibarca ilgilenmediğimi bildirdim” şeklinde yanıt veriyor.

PREMIER LİG’DE TEMASLAR SÜRÜYOR

İngiliz basını ise Mourinho’nun Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile iletişimde olduğunu iddia ediyor. Nuno Espirito Santo’nun koltuğunun tehlikede olduğunun sinyallerini verirken, Forest yönetiminin Mourinho’yu ciddiyetle değerlendirdiği belirtiliyor.

MOURINHO TAZMİNAT BEKLEYEBİLİR

Fenerbahçe’den ayrılan Mourinho’nun sözleşmesine göre, yeni bir takım ile anlaşsa bile sarı-lacivertli kulüpten 15 milyon euro tazminat alacağı ifade ediliyor. Bu durum, Mourinho’nun yeni kulübünden ve eski takımdan gelir elde etmesine olanak tanıyacak. İngiliz medyasında ayrıca West Ham ve Manchester United gibi kulüplerin de Mourinho’yu izlediği konuşuluyor.