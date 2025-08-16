Mourinho, Takımın Yapamadığı Şeyi Belirtti

MAÇ SONUCU VE PENALTI KAÇIRMA

Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ve Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdi. Mücadelenin son dakikalarında Talisca, 90+4’te penaltı atışını değerlendiremeyerek bu önemli fırsatı kaçırdı. Bu sonucun ardından sarı lacivertliler lige 1 puanla başlamış oldu.

TEKNİK DİREKTÖRÜN DEĞERLENDİRMELERİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yapılan değerlendirmelerde bulundu. Bir yayıncı kuruluşun muhabirinin, “Fenerbahçe oyun kurmakta zorlandı” yorumuna Mourinho “Katılmıyorum.” şeklinde karşılık verdi. Portekizli teknik adam, açıklamalarında şu noktaları vurguladı: “Geriden oyun kurulumunda sorun yaşamadık. Yapamadığımız şey, 3. bölgede son paslardı. Rakip, blok halinde 5+3 dizilmişti. 3 stoperleri, temaslı oyunda ve havada oldukça başarılıydı. Rakip çok geride ve fiziksel bir savunma yaptı. Bu durum, 10 ya da 11 kişi ile oynamayı hissetmemenizi sağlıyor. Rakibin buna çok iyi yanıt verdiğini belirtmek gerek. İkinci bölgede bazı zorluklar yaşadık. Rakibin hakkını teslim etmeliyim. Burada oynanan her maç zorlu geçiyor. Bugünkü sonuç adil bir sonuç oldu.”