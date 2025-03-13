Mourinho: Türkiye’de Büyük Şeyler Oluyor

JOSE MOURINHO’NUN AÇIKLAMALARI GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz hafta Sky Sports ile bir röportaj gerçekleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, PFDK’ya sevk edilmesinin ardından önemli açıklamalar yaptı. Sky Sports muhabiri Gary Cotterill, Mourinho’nun Türk futbolu ile mücadelesini ele aldığı bir yazı kaleme aldı. Yazıda Mourinho’nun “Öyle bir adaletsizlik duygusu hissediyor ki, cezası ne olursa olsun bunu ifade etmekten kendini alamıyor. Tekrar ve tekrar. Maçlardan sonra. Maçlardan önce. Sosyal medyada.” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Mourinho, Türkiye’de yaşananlarla ilgili birçok konuyu gündeme taşıdı.

SPOR REKABETİNDEN DAHA FAZLASI VAR

Mourinho, Türkiye’de yaşanan olayların spor rekabeti ile alakalı olmadığını belirtti ve “Türkiye’de yaşananlar spor rekabetiyle ilgili değil! Burada, insanların hayal edebileceğinden çok daha büyük şeyler oluyor. Burada yaşıyorsanız veya derinlemesine araştırmaya çalışırsanız, inanılmaz şeyler bulursunuz.” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için mevcut durumun değişmesi gerektiğini dile getiren teknik adam, “Sahada iyi bir istikrar yakaladık ama bu ülkede herkes biliyor ki, eğer işler değişmezse lig şampiyonluğu kazanmamız imkansız.” dedi.

LİGDE AÇIK ARA LİDER OLMAMIZ GEREKİYORDU

Portekizli teknik adam, Türkiye’de mutlu olduğunu belirterek, “Kulübümü ve Türk futbolunu savunmak için sesimi yükseltiyorum, çünkü burası güzel bir ülke. Ama futbol bundan daha fazlası olmalı.” dedi. Galatasaray’ın arkasında olmaları gerektiğini savunan Mourinho, “Normal şartlarda ligde açık ara lider olmamız ve şampiyonluk yarışının bitmiş olması gerekiyordu. Bu yaşananlar gerçekten çok fazla!” şeklinde konuştu.

Yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçını örnek gösteren Mourinho, “Hakemin Galatasaray’a karşı çok fazla olan sempatisi nedeniyle bir takımın sahayı terk ettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunu İngiltere’de hayal edebiliyor musunuz? Bunu yaptılar çünkü boyut saçmaydı. Ama daha da saçma olanı, Galatasaray oyuncularının sahada kalıp zaferi kutlamasıydı.” ifadelerine yer verdi.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARINDAN BAHSETTİ

Jose Mourinho, Instagram paylaşımları hakkında da bilgi vererek, “Instagram’ım çok ham bir Instagram. Paylaşımları kendim yapıyorum. Tüm fotoğrafları ben çekiyorum. Bazen kötü yazıyorum ama bunu böyle yapıyorum.” dedi. Saçma durumları insanlarla paylaştığını belirten Mourinho, dünya çapında altı milyon takipçisinin olduğunu vurguladı.

KULÜBÜ DÜŞÜNÜYORUM

Mourinho, sadece Fenerbahçe için savaştığını kaydederek, “Kendimi düşünmüyorum. Sekiz şampiyonluk kazandım. Dokuza çıkarsa, elbette dokuz sekizden iyidir, ancak kulübü düşünüyorum, kendimi değil.” açıklamasında bulundu. “Fenerbahçe’nin Türkiye’de 35 milyon taraftarı olduğunu düşünüyorum ve Fenerbahçe’nin bu kadar uzun yıllardır neden şampiyonluk kazanamadığını düşünüyorum.” sözleriyle durumu özetledi. Fenerbahçe’nin başarısının kendisinden çok taraftarlar için daha önemli olduğunu ifade etti.