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Mourinho’ya Sürpriz Takım Talip Oldu!

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TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

Fenerbahçe’nin sezonun başında anlaştığı teknik direktör Jose Mourinho’ya beklenmedik bir talip geldiği bildirildi.

Benfica’da teknik direktör olarak görev yapmaya başlayan Jose Mourinho, ardından Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi büyük kulüplerde çalıştı.

BU SEZONUN PERFORMANSI

62 yaşındaki antrenör, bu sezon Fenerbahçe’nin başında 43 maça çıktı. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, bu karşılaşmalardan 27 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

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