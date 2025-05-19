Mplus Türkiye, Yapay Zekâ İle İleri Gidiyor

MPLUS’TAN İNSAN ODAKLI YAPAY ZEKÂ YAKLAŞIMI

Müşteri deneyimi alanında 25 yıllık bir uzmanlığa sahip Mplus Türkiye, teknolojiyi insan odaklı bir bakış açısıyla birleştirerek sektöre yön vermeye devam ediyor. Şirket, Türkçe dil desteği sunan konuşma tabanlı yapay zekâ platformu Buzzeasy’yi tanıtarak yalnızca dijitalleşmeyi hedeflemiyor, aynı zamanda müşteri memnuniyetinde ölçülebilir ve sürdürülebilir artış yaratmayı amaçlıyor. Buzzeasy, sahip olduğu gelişmiş doğal dil işleme (NLP) altyapısıyla Avrupa ve ABD gibi pazarlarda da uygulanabilirliğiyle dikkat çekiyor. Türkiye’ye özgü entegrasyonlarla zenginleştirilen platform, %40 otomasyon oranıyla 420 milyar dolarlık küresel fırsat potansiyeline katkıda bulunmayı hedefliyor.

PLATFORMUN OPERASYONEL VERİMLİLİĞİ

Mplus’ın verilerine göre, Buzzeasy ortalama çağrı sürelerini %30 oranında azaltarak müşteri memnuniyetinde de %20’ye varan artış sağlıyor. Aynı zamanda müşteri temsilcisi başına düşen eğitim ve süreç süresi %17-20 oranında azalıyor. Platform, çok kanallı iletişim sunarak 7/24 kesintisiz destek veriyor. Buzzeasy, çağrı merkezi süreçlerini sesli ve yazılı bot çözümleri, e-posta yanıt sistemleri ve içerik öğrenme altyapısıyla dijitalleştiriyor. Öğrenen altyapısı sayesinde her müşteri etkileşiminden veri toplayarak kendini geliştiren sistem, şirketlere zaman ve maliyet bakımından önemli avantajlar sağlıyor.

İNSAN KAYNAĞINI DESTEKLEYEN YAPAY ZEKA

Mplus Türkiye & MENA CEO’su Banu Hızlı, yapay zekânın insan kaynağını yerine ikame eden değil, onu destekleyen bir rol oynadığını vurguluyor. “Bugün kural bazlı süreçlerin %37’si otomasyonla yönetiliyor. Hedefimiz bu oranı artırarak insan kaynağını daha stratejik görevlere yönlendirmek.” diyerek yapay zekânın bilgiyle donatılmış dijital bir asistan gibi çalışarak daha hızlı, akıllı ve etkili müşteri deneyimi sunduğunu belirtiyor. Şirket, Türkiye’nin yanı sıra Tunus, Gürcistan ve Mısır gibi pazarlarda da faaliyet göstererek küresel hizmet kapasitesini artırmayı sürdürüyor.

GLOBAL ÇÖZÜMLERDEKİ EKSİKLİKLERİ TAMAMLAMANIN YOLU

Mplus Türkiye & MENA Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ogan Atasagun, Buzzeasy’nin klasik sistemlerin ötesine geçerek sürekli öğrenen ve anlayan bir yapay zekâ altyapısı sunduğunu ifade ediyor. “Türkiye’ye özel entegrasyonlarımızla global çözümlerde eksik kalan noktaları tamamlıyoruz. Yapay zekâyı stratejik bir iş ortağı olarak konumlandırıyoruz.” Atasagun, şu an Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla 17 ayrı projeyi eş zamanlı olarak yürüttüklerini ve platformun yalnızca yazılım değil, sahadan gelen içgörülerle beslenen entegre bir sistem olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE MERKEZLİ TEKNOLOJİ İLE KÜRESEL ETKİ

15 bin kişilik global ekibin 9 bininin Türkiye’de görev yaptığını belirten Mplus yöneticileri, Türkiye’nin sunduğu sektör çeşitliliğinin yapay zekâ sistemlerinin gelişimi için benzersiz fırsatlar sağladığını ifade ediyor. “Teknoloji geliştirme faaliyetlerimizin kalbi Türkiye’de atıyor,” diyen Atasagun, müşteri ihtiyaçlarına sahadan gelen içgörülerle cevap verdiklerini aktardı. “Hedefimiz, yapay zekâ çözümlerinde dünyanın lider oyuncularından biri olmak.” diyor. Mplus, “Yüksek teknoloji + yüksek insan teması” stratejisiyle mevcut pazarlarda büyümenin yanı sıra yeni pazarlar yaratmayı da hedefliyor. Buzzeasy ile müşteri deneyimini merkezi bir yapay zekâ motorunda toplarken, kişiselleştirilmiş ve hızlı yanıtlarla müşteri beklentilerinin ötesine geçmeyi amaçlıyor.