Msb Açıklaması: Terörist Sayısında Artış Var

HAFTALIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, MSB kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, “Terör örgütünün fesih kararı sonrası sahadaki gelişmeler kurumlarla koordinasyon içerisinde yakinen takip ediliyor, tedbirler alınıyor. Teslim olan terörist sayısında artış var” denildi.

KOORDİNASYON VE TEDBİRLER KONUŞULDU

Açıklamalar, terörle mücadelenin sürdüğünü ve gerekli önlemlerin alındığını ortaya koyuyor. İlgili kurumlarla iş birliği içerisinde geliştirilen stratejilerin, sahadaki durumu kontrol altında tutmaya yönelik olduğu ifade ediliyor. Teslim olan terörist sayısındaki artış, organizasyonun içinde bulunduğu durumu yansıtmakta.