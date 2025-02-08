MSB: Asos’ta 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

IRAK’IN KUZEYİNDE YENİ HAVA HAREKÂTI

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen hava harekâtında 6 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini belirledi. Böylece, bölgede toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9’a ulaştı.

TERÖRE KARŞI KARARLILIK VURGULANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etme iradesi ön plana çıkarıldı. Açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesine 6 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda 6 PKK’lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece, bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9’a yükseldi.” ifadesine yer verildi.

OPERASYONLAR KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Operasyonların, her türlü hava ve arazi koşullarında ara vermeden sürdüğü aktarıldı. Bu durum, güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusundaki kararlılığını pekiştiriyor.