MSB’den Suriye Anlaşması ve EUROFIGHTER Açıklaması

SURİYE YÖNETİMİ VE SDG ARASINDAKİ ANLAŞMA TAKİPTE

Suriye yönetimi ile SDG arasında gerçekleştirilen anlaşma, Ankara’da dikkatle izleniyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeyi reddeden bir anlaşma imzalandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu anlaşmanın nasıl hayata geçirileceğinin yakın takibe alınacağını belirtiyor. Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığının devam edeceğini vurgulayan kaynaklar, önümüzdeki günlerde Ankara’dan Şam’a bir ziyaretin gerçekleşeceğini de aktarıyor. Bakanlık kaynaklarına göre, Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyet kısa sürede Şam’a ulaşacak.

EUROFIGHTER İÇİN TEKLİF ALINDI

Ayrıca, bakanlık kaynakları Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının alımına dair İngiltere’den gelen resmi teklif hakkında bilgi verdi. İngiltere’nin 40 uçak için resmen teklifte bulunduğu ifade edilirken, şartların değerlendirildikten sonra karşı teklifin iletileceği kaydedildi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE GÖNDERİLEN MESAJ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamalar, Avrupa Birliği’ne yönelik de önemli mesajlar içeriyor. Türkiye’nin Avrupa güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanarak, Ankara’nın üzerindeki sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğu bildiriliyor.

TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI HAKKINDA GÜNCEL VERİLER

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin son durumu aktardı. Aktürk, “Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar Suriye’nin kuzeyinde 296, Irak’ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir,” dedi.