Msb Heyeti Suriye Ziyareti Gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı’nın Açıklamaları

Bugün Milli Savunma Bakanlığı’nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık kaynakları, sürdürülen terörle mücadele operasyonları ve güncel konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

SURİYE’DE TERÖRLE MÜCADELE KONULARI GÖRÜŞÜLDÜ

Bakanlık kaynakları, bakanlık heyetinin Suriye’ye bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Bu ziyarette; Türkiye ile Suriye arasında savunma alanındaki iş birliğini güçlendirme, Suriye’nin güvenlik kapasitesini artırma ve iki ülke arasında koordinasyonu sağlama ile terörle mücadelede iş birliği konuları ele alındı. Yetkililer, yapılan ziyaretin iki ülkenin normalleşme sürecinde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE-İSRAİL ÇATIŞMASIZLIK MEKANİZMASI

Bakanlık kaynaklarına Türkiye-İsrail Çatışmasızlık Mekanizması ile ilgili sorular yöneltildi. Suriye’de yaşanabilecek istenmeyen olayların önlenmesi amacıyla çatışmasızlık mekanizması kurulması üzerine teknik görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

YUNANISTAN’A YANIT

Bakanlık kaynakları, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye’yi Avrupa Birliği savunma projelerinin dışında bırakma çabasında olduğunu kaydetti. Türkiye’nin bölgesel rolü ve Avrupa güvenliği açısından öneminin göz ardı edilmesi yönelik çabaların başarısız olmaya mahkum olduğunu vurgulayan kaynaklar, Türkiye’yi dışlamaya yönelik tutum sergilemenin akıllıca bir yaklaşım olmadığını belirtti.