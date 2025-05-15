Msb, pkk’yı feshetmeli ve silah bırakmalı

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında, PKK’nın silah bırakma ve fesih kararına dair kayda değer mesajlar verdi. Açıklamada, alınan kararların vakit kaybetmeden uygulamaya konulması gerektiği vurgulandı. Sahada atılacak somut adımların yakından izleneceğine ve sürecin sabote edilmesi ihtimaline karşı dikkatli olunduğu ifade edildi. “Terörle mücadelede elde edilen başarıda ve Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde şüphesiz en büyük pay; vatan, millet ve bayrak uğruna canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakâr ve cefakâr ailelerine aittir.” denildi.

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ AZİM VE KARARLILIK

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun; ülkemize, milletimize, bölgemizin istikrarına ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir.” ifadesi yer aldı. Bu bölümde ayrıca şu açıklamalar yapıldı: “Bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edilecektir.”

MEKANİZMA KURULACAK

Bakanlık son olarak, “Silahların teslimi konusunda devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır.” açıklamasını yaptı.