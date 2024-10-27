“MSB: Suriye Kuzeyinde 15 Terörist Etkisizleştirildi”

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Irak ve Suriye’nin kuzey kesimlerinde terör hedeflerine yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor. Özellikle Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG’ye karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan operasyonda 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini resmi olarak duyurdu. Bakanlık, “En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.” şeklindeki açıklamasıyla, bölgede kararlılıkla mücadeleye devam edileceğini vurguladı.