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“MSB: Suriye Kuzeyinde 15 Terörist Etkisizleştirildi”

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OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Irak ve Suriye’nin kuzey kesimlerinde terör hedeflerine yönelik yürütülen operasyonlar sürüyor. Özellikle Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG’ye karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

 

15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, yapılan operasyonda 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini resmi olarak duyurdu. Bakanlık, “En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.” şeklindeki açıklamasıyla, bölgede kararlılıkla mücadeleye devam edileceğini vurguladı.

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