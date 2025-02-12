MSCI, Türkiye Endekslerinde Değişiklikler Yaptı

MSCI ENDEKS GÖZDEN GEÇİRME SONUÇLARI

MSCI, Şubat 2025 endeks gözden geçirme sonuçlarını duyurdu. Yapılan değerlendirme sonucunda Anadolu Efes, MSCI Global Standard Türkiye Endeksi’nden çıkarıldı. Bu endekse yeni bir hisse eklenmedi. Anadolu Efes, MSCI Small Cap Endeksi’ne dahil olurken, Jantsa Jant ve Reeder Teknoloji, Small Cap Endeksi’nden çıkarıldı. Türk hisse senetleri açısından önemli değişiklikler içeren bu sonuçta, diğer Türk hisseleri için herhangi bir revizyon gerçekleşmedi. MSCI endekslerindeki güncellemeler, 28 Şubat 2025 seans kapanışının ardından yürürlüğe girecek.

MSCI TÜRKİYE ENDEKSİ HAKKINDA

MSCI Türkiye Endeksi, Türkiye’deki hisse senetlerinin performansını izleyen önemli bir piyasa endeksidir. Bu endeks, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli şirketlerin hisse senetlerini kapsamaktadır ve ülkenin sermaye piyasalarının genel performansını yansıtır. Hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar için Türkiye piyasasına yönelik yatırım kararlarında güvenilir bir referans noktası olan MSCI Türkiye Endeksi, ülkenin ekonomik sağlığı ve finansal piyasalarının yönü hakkında önemli bilgiler sunuyor. Ayrıca, fon yöneticileri ve yatırımcılar için kıyaslama ölçütü olarak değerlendirilir.