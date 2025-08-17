Mücahit Birinci AK Parti’den İstifa Etti

SON GELİŞMELER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarındaki rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İddianame de adı geçen avukat Mücahit Birinci, AK Parti üyeliğinden istifa etti. Bu kararı sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuran Birinci, “Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum.” şeklinde ifade etti.

BİRİNCİ’İN AÇIKLAMALARI

Açıklamalarını sürdüren Birinci, “Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden müminlerin emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir.” dedi.

RÜŞVET İDDİASI VE SORUŞTURMA

Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında, İBB’ye yönelik soruşturmalarda rüşvet iddiasında bulundu ve tutuklu iş insanı Murat Kapki ile Mücahit Birinci arasında geçen bir konuşmaya dikkat çekti. Özel, Birinci’nin Kapki’ye imzalaması için bir itiraf dilekçesi verdiğini ve 2 milyon dolar karşılığında tahliyesini sağlamak için görüşme yaptığını öne sürdü. Bu açıklamalar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ve Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

MÜCAHİT BİRİNCİ HAKKINDA

Mücahit Birinci, hukukçu kimliğinin yanı sıra yazarlık yapan, aktif siyasi ve sivil toplum çalışmalarıyla tanınan bir isimdir. 1974 yılında Rize’de doğan Birinci, ünlü tarihçi ve yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun çocuğudur. İlkokul eğitimini Abdi İpekçi İlkokulu’nda tamamlayan Birinci, ortaokul ve liseyi Akasya Koleji’nde bitirdi. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup 2000 yılında avukatlık mesleğine adım attı. 2021 yılında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na seçilmesi, siyasi kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Ayrıca, Tefekkür ve Yeni Yaklaşım gibi dergilerde Türkiye, dünya siyaseti ve yakın tarih üzerine köşe yazıları yazıyor.