Müfettişler Sokak Hayvanları İçin Görevlendirildi

RANA BEBEĞİNİN ÖLÜMÜ VE KÖPEK SALDIRILARI YENİDEN GÜNDEMDE

Rana bebeğin hayatını kaybetmesi ve son günlerdeki sahipsiz köpek saldırıları, sokak hayvanlarına dair yasayı tekrar gündeme getiriyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde müfettişlerin 14 gün boyunca inceleme yapacağını duyurdu. “Müfettişlerimiz, valiliklerin, büyükşehirlerin, belediyelerin uygulamalarını yerinde inceleyecek.” diyen Bakan Yerlikaya, “Bu bir soruşturma süreci değil, durum tespiti yapılmasıdır. 2 Ağustos’tan bu yana neler yapıldığını inceleyecekler. İhmal konularını tespit edecek ve gerekli tedbirlerin alınmasını isteyecekler.” şeklinde ifade etti.

SON DÜZENLEME HANGİ BAŞLIKLARI TAŞIYOR?

Sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yasa, Türkiye gündeminin önemli konularından birine dönüşmüş durumda. Konya’da meydana gelen köpek saldırısında yaşamını yitiren 2 yaşındaki Rana El Selci’nin ölümü ve farklı şehirlerdeki sahipsiz köpek saldırıları, bu yasayı yeniden ön plana çıkarıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada Meclis’ten geçerek yasalaşan Hayvanları Koruma Kanunu’nu hatırlattı. Yasanın uygulanmasının önemine dikkat çeken Tunç, “Kanunda sorumluluklar bulunuyor. Eğer bu sorumluluklar yerine getirilmezse, görevi kötüye kullanma ve ölüm ya da yaralanma durumlarında taksirle yaralama ve taksirle öldürme gibi suçlar gündeme gelebiliyor.” diye vurguladı.

YENİ DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

Hayvanları Koruma Kanunu, sahipsiz sokak hayvanları için çeşitli düzenlemeleri içeriyor. Geçen yıl temmuz ayında Meclis’ten geçen bu kanunla, yakala-kısırlaştır-sal metodu sona erdirildi. Sahipsiz hayvanların bakımevlerinde barındırılması ve rehabilite edilmesine olanak tanınıyor. Yerel yönetimlere, gönüllü kuruluşlarla işbirliği yaparak hayvan bakımevleri kurma ve bu hayvanların bakımlarını sağlama yükümlülüğü getiriliyor. Yeni yasa, sahipsiz sokak hayvanlarının hayvan bakımevlerine kabul edilmesi, rehabilitasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve sahiplendirilene kadar burada barındırılmasının gerekliliğini düzenliyor.

MUHALEFETTEN YENİ YASA İÇİN ÇAĞRI

Muhalefet, sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili mevcut düzenlemenin yeni sorunlara yol açtığını savunuyor. Rana bebeğin ölümü ve meydana gelen saldırıların ardından bu konuyu Meclis’te gündeme getiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara çağrı yaptı. Yürürlükteki yasanın sokaktaki hayvan popülasyonunu artıracağını ifade eden Özel, “Bu yasa al, götür, ne yaparsan yap dediği için, büyük ekonomik kriz varken hayvan barınakları için bir engel oluşturuyor. Yeni kısırlaştırma için köpekler toplanamıyor ve sokaktaki popülasyon artıyor.” dedi. Yasayı iptal etmek için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını belirten Özel, “Gelin yeniden hayvanseverleri, hayvan hakları derneğini, veteriner hekimlerini Meclis’te çağırarak bu yasayı düzeltelim.” şeklinde konuştu.