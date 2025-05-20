Müftü Kocaeli’ye Vaiz Olarak Atandı

AHMET MEHMETALİOĞLU’NDAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

KKTC’de sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak’a yönelik yaptığı açıklamalarla eleştirilen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, sosyal medya üzerinden “Sahnede gebermiş” ifadelerini kullanmıştı. Bu çirkin paylaşım, toplumda büyük bir tepkiyle karşılandı. Bunun ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Mehmetalioğlu hakkında bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

KOCELİ’YE VAİZ OLARAK ATANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Mehmetalioğlu’na müftülük görevinden alarak vaiz olarak atadı. Mehmetalioğlu, sosyal medya hesabında Kocaeli’ye vaiz olarak atandığını açıklayarak, “Arkadaşlar Kocaeli’ye vaiz olarak tayinim çıktı” dedi. Yaptığı paylaşımda, “Bir savaşa girildiyse bedelini de ödeyeceğiz, elhamdülillah. Rabbim bu tayine izin verdiyse daha büyük hayırlar gelecek demektir. Allah var sorun yok.” şeklinde ifadeler kullandı. Ahmet Mehmetalioğlu, yaptığı paylaşımda kullandığı dilin ciddiyetinin hala farkında olmadığını gösteriyor.