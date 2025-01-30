Müge Anlı, Rahmi Özkan’ın Sağlık Durumunu Açıkladı

İZLEYİCİLERİN MERAKI GİDERİLDİ

Müge Anlı’nın popüler programı ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ izleyicileri için önemli bir sorunun yanıtı bulundu. ATV’nin gündüz kuşağında yayınlanan programda, Müge Anlı’nın yanındaki avukat Rahmi Özkan son günlerde ekrana gelmiyordu. Hayranlarının merakla sorduğu “Rahmi Özkan’a ne oldu?”, “Rahmi Özkan neden programa çıkmıyor?” ve “Rahmi Özkan sağlık durumu” gibi sorulara Müge Anlı canlı yayında açıklık getirdi.

RAHMİ ÖZKAN’IN SAĞLIK DURUMU

Dün yaptığı canlı yayında Müge Anlı, avukat Rahmi Özkan’ın sağlık sorunları nedeniyle programa katılamadığını belirtti. Anlı, Özkan’ın tansiyon problemi sebebiyle hastaneye kaldırıldığını, ancak ünlü avukatın programı hastane odasından takip etmeyi sürdürdüğünü ifade etti. Bugün ise Rahmi Özkan, canlı yayına katıldı. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği bir operasyon nedeniyle de bir süre programa katılamadığı biliniyor.

RAHMİ ÖZKAN’IN HAYATI

Rahmi Özkan, 1939 yılında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini burada tamamladıktan sonra lise için Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi’ne devam etti. 1958 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Üniversite yıllarında sosyal çalışmalara katıldı ve 1961’de Milli Türk Talebe Birliği Genel Kurul Başkanlığı’na seçildi. 1965 yılına kadar bu görevde kalmış, ardından 1966’da derslere geri dönüp 1969 Şubat’ında mezun olmuştur. 1970 yılında ise yazıhanesini açarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Rahmi Özkan, uzun yıllardır Müge Anlı’nın sunduğu ‘Tatlı Sert’ programının avukatlığını üstleniyor.