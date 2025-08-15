Muğla’da Arıza Yapan Tekne Karaya Oturdu

TEKNE ARIZASI VE KURTARMA OPERASYONU

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında arıza yapan bir tekne karaya oturdu. Teknedeki 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında bulunan tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, adanın kıyısına oturdu.

KURTARMA EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Teknedeki 3 kişi, can güvenliklerini sağlamak için herhangi bir çarpma ya da yaralanma durumu yaşamadan karaya çıktı. Bölgedeki duruma müdahale etmek üzere sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bir bölgeye götürdü. Ayrıca, teknenin bölgeden daha sonra alınacağı bilgisi edinildi.