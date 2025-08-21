Muğla’da İki Çocuk Kayalıklarda Bulundu

TEKNE ALABORA OLDU

Milas’ta meydana gelen olayda, dün saat 19.30 sıralarında Ören açıklarında bir fiber tekne alabora oldu. Üzerinde sekiz kişinin bulunduğu 5,5 metre uzunluğundaki tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle su aldı. Teknedeki yolcular denize düştü ve bölgeye yapılan ihbarla birlikte sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayın ardından üç kişi Sahil Güvenlik botuna alındı, diğer üç kişi ise kendi çabalarıyla yüzerek kayalıklara çıkmayı başardı.

İKİ ÇOCUK KAYBOLDU

Olay sonrası kaybolan iki çocuğun bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama-kurtarma çalışmalarını başlattı. Ekipler, bir helikopter, üç bot ve iki dalış timiyle hem hava hem de denizden arama yaptı. Kayıp çocuklar, insansız hava aracı (İHA) sayesinde tespit edildi ve tırmandıkları kayalıklardan kurtarıldı.

SALVATION AND APPRECIATION

İki çocuğun kurtarılmasının ardından, olayda yer alan sekiz kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün akşam saatlerinde Milas ilçemiz Ören Mahallesi açıklarında su alarak batan fiber teknede bulunan toplam 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerimizin gece boyu süren havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları neticesinde hepsi sağ olarak kurtarılmıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.