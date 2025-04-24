Muğla’da Paraşüt Kaza!

OLAYIN DETAYLARI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan 1900 metre yüksekliğindeki Babadağ pistinden tandem uçuşu yapan 29 yaşındaki pilot Tevfik Tek ve 22 yaşındaki yolcu Mehmet Buğra Silen, uçuşun hemen ardından kanat kırılması nedeniyle kayalık bir alana düştü. Uçuşun kısa bir sürede yaşanan bu talihsiz olay, olay yerinin ihbarı sonucunda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi.

KURBANLARIN DURUMU

Kayalıklara ulaşan ekipler, pilot Tevfik Tek ile yolcu Mehmet Buğra Silen’in düşüş yerlerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. İki kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayın ardından Jandarma, olayla ilgili bir soruşturma başlattı.