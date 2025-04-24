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Muğla’da Paraşüt Kazası!

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OLAYIN DETAYLARI

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi’nde yer alan 1900 metre yüksekliğindeki Babadağ’dan tandem uçuş gerçekleştiren 29 yaşındaki pilot Tevfik Tek ile 22 yaşındaki yolcu Mehmet Buğra Silen’in paraşütü, havalandıktan hemen sonra kanat kırılması nedeniyle kayalık bir alana düştü.

KURTARMA EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayalıklara ulaşıldığında pilot Tevfik Tek ve yolcu Mehmet Buğra Silen’in düştükleri yerde hayatlarını kaybettiği tespit edildi.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN GÖNDERİLDİ

İki kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlattı.

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