Muğla’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

MUĞLA’DA TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki Fethiye Adliye Kavşağı’nda, Basri K. yönetimindeki 07 K 3391 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçerek Yaşar A.’nın kullandığı 35 JJ 566 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Yaşar A. ve Basri K. ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Gönül A. ve İskender B. yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine hızla olay yerine yönlendirildi.

YARALILARA MÜDAHALE YAPILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye taşındı. Ancak, yaralılardan İskender B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla bağlantılı olarak ise soruşturma başlatıldı.