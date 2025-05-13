Muhammed Bin Selman, ABD ile Anlaşmalar İmzaladı

Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu gerçekleştirildi. Forumda konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD ile ilişkilerine vurgu yaptı.

ORTAK YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Bin Selman, “Ülkemizin ABD ile 92 yıl önce başlayan derin bir ekonomik ilişkisi bulunmaktadır. Bugün ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir.” dedi.

ANLAŞMA DEĞERLERİ

Ülkesinin ekonomisinin bölgenin en büyük ekonomisi olduğunu belirten Bin Selman, “ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık.” ifadesini kullandı. Ayrıca, 2013 ile 2024 yılları arasında ABD-Suudi Arabistan ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaşacağını aktardı. Bin Selman, “Suudi Arabistan’daki yabancı yatırımların dörtte biri ABD şirketlerinden oluşuyor.” bilgisini de paylaştı.

TRUMP VE BIN SELMAN GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu çerçevesinde Suudi Arabistan’ı ziyaret etti ve Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Bin Selman ile bir araya geldi. Bu buluşmada, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi imzalandı. Trump ve Bin Selman, sağlık, adalet, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi alanları kapsayan bir dizi anlaşma ve mutabakat zabıtı imzaladı.

ANLAŞMALARDAKİ DETAYLAR

Anlaşmalar, Suudi Arabistan ordusunun geliştirilmesi ve modernizasyonu konusunda savunma bakanlıkları arasında yapılan mutabakatları da içeriyor. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, “ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının” da imzalandığı vurgulandı.