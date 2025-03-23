Muharrem İnce’nin Saraçhane Konuşmasından Detaylar

BİR ARAYA GELDİLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Saraçhane’de bir araya geldi.

SANDIKTA YENEMİYOR, MAHKEMEDE YENMEYE KALKTI

İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar arasında, “Bu Karadeniz uşağı aradan kaç sene geçti bir daha aldı belediyeyi. Baktı sandıkta yenemiyor, mahkemede yenmeye kalktı. Ben Cumhuriyet’in öğretmeni olarak buradayım. Bu ülkenin 3 büyük sorunu vardır: Cehalet, ihanet ve adalettir.” ifadesi dikkat çekti. İnce, öğrencilerine demokratik haklarını kullanmaları konusunda da çağrıda bulundu: “Direnin, yürüyün, şarkı söyleyin ama kaldırım taşlarını sökmeyin, şiddet uygulamayın. Sizin yüzünüz kara değil ki yüzü kara olanlar taksın.”

BİZ SİZİN YANINIZDAYIZ

İnce, güvenlik güçlerine seslenerek, “Polisler, jandarmalar sevgili kardeşlerim bakın orada sopalaşan birisini emin olun ki oraya Tayyip Erdoğan göndermiştir. Orada provoke ediyorsa bilin ki MİT’in işidir, derin devletin işidir, AK Parti’nin işidir.” dedi. “Sevgili polis kardeşlerim sizin çocuklarınız yok mu utanmıyor musunuz gaz sıkmaya. Siz Erdoğan’ın değil, devletin polisisiniz. Biz sizin yanınızdayız.” sözleriyle destek mesajı veren İnce, “Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu’yuz. Biz gücümüzü Gazi Mustafa Kemal’in bir çift mavi gözünden alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KARARINI AÇIKLADI

İnce, İmamoğlu’nun yargılanmasına karşı olmadığını ancak sürecin intikam amaçlı yürütüldüğünü belirtti. “Gizli tanık varmış, geçmişte bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum etmişti. Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Erdoğan’ın devleti devlet değil koltuğudur.” diyerek eleştirilerini sürdüren İnce, “Erdoğan yargılayacaksan unutmuşsundur hatırlatayım. Bu memleketin kozmik odasına girenleri yargıla, Mavi Marmara’ya sahip çıkmadın onu yargıla. Trump’ın ‘Aptal adam’ demesine ses çıkaramadın onu yargıla.” açıklamalarında bulundu. Son olarak, “Kılıçdaroğlu ve ben kaybetmiş Cumhurbaşkanı adaylarıyız. Yapmamız gereken CHP’nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım, söz veriyorum.” dedi.