Muhittin Böcek Antalya Hastanesine Sevk Edildi

Muhittin Böcek HASTANEYE KALDIRILDI

Rüşvet soruşturması kapsamındaki tutuklu durumundaki 63 yaşındaki Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YOK

Böcek, daha önce şeker, kalp, yüksek tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği ve akciğer problemleri belirtileri yaşadığını ve 22 farklı ilaç kullandığını belirtmişti.

TETKİKLER DEVAM EDİYOR

Böcek’in sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, tetkiklerinin sürdüğü ifade ediliyor.