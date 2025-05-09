Muhtar Saldırıya Uğradı, Hastaneye Kaldırıldı

SALDIRIYA UĞRAYAN MUHTAR HASTANEYE KALDIRILDI

Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’nde muhtar Hacı Mehmet Özdemir, muhtarlık binası önünde belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

POLİS SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Saldırıda yaralanan muhtar Hacı Mehmet Özdemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması amacıyla çalışma yaptı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.