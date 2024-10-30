Mülakatları Torpil Olmadan Tamamladık

BELEDİYELERİN EYLEMLERİNE CEVAP

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM’deki AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tekin, CHP’li milletvekillerinin öğretmen atamalarındaki mülakat süreciyle ilgili bakanlık önünde gerçekleştirdikleri eylem hakkında gelen bir soruya karşılık, “Bir kere CHP ya da başkalarına tavsiyem şu; öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler. Mülakat yapacağımızı ifade ettiğimizde, bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma ve benzeri beklentiler içerisine girdiler. Tek bir torpil, tek bir kayırma olmaksızın mülakatları tamamladık. Elleri, avuçları boş kalınca arkadaşlarımızın duygularını istismar ediyorlar. Yazık, gerçekten yazık. Doğru şey değil. Öğretmen arkadaşlarımızın duygularıyla, haysiyetleriyle oynamasınlar” ifadelerini kullandı.

RANDEVU İSTEKLERİ ÜZERİNE

CHP’den randevu talep edilip edilmeyeceğine yönelik bir soru üzerinde Tekin, “Parti içerisinde birilerine ‘Oynasınlar’ diye verilen makamları, koltukları parti içerisinde oyuncak yapsınlar, orada oynasınlar. Partinin dışında oyuncakların şarjı bitiyor, onlarla oynanmıyor. Bizden randevu istiyorlarsa, milletvekili olarak randevu istesinler” dedi. Tekin, “Oyuncaklarıyla gelip, başkalarının duygularıyla oynamasınlar. Verdikleri ünvanlar, parti içi ünvanlar; benden o ünvanla randevu isteyen kişiye randevu vermeyeceğimi söyledim. Demokrasi çalışmış bir insanım, siyaset bilimi çalışmış bir insanım. Yasamanın, milletvekillerinin bu anlamda önemine dikkat çeken bir akademisyenim. Bir milletvekili olarak randevu istediklerinde kapım ardına kadar açık, ‘Parti içerisinde oynasınlar’ diye verilen oyuncak ünvanlarla benden randevu isterlerse ona kapım kapalı, daha önce de söylemiştim” diye ekledi.