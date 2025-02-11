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Murat 124 İçin Son Vasiyeti Yerine Getirildi

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Gülen’in Hayatı ve Araç Sevgisi

Bir akrabasından 1996 yılında aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal, yeşil renkli Tofaş “Murat 124” ile 29 yıldır adeta çocuğu gibi ilgilenen Gülen, dün evinde yaşamını yitirdi. Celil Gülen’in tabutu, kendi isteği doğrultusunda Murat 124’ünün tavanına kendi el eliyle monte ettiği standa yerleştirilerek Cumhuriyet Mahallesi’ndeki evinden Osmangazi Camisi’ne götürüldü.

Kayınbabasının Otomobile Düşkünlüğü

Gülen’in damadı 58 yaşındaki Osman Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kayınbabasının otomobiline olan sevgisinin çok derin olduğunu, vaktinin çoğunu o araçla ilgilenerek geçirdiğini belirtti. Osman Bal, “Kayınbabam, Murat 124’ü ile sürekli zaman geçirir, onu temizler ve bakımını yapardı” şeklinde duygularını ifade etti.

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