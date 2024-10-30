“Murat Boz İzmir’e Taşınma Planlarını Açıkladı”

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ

Murat Boz, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği “Türkiye Kültür Yolu Festivali” etkinliği çerçevesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde İzmirlilerle bir araya geldi. Konserde on binlerce kişi Boz’un sahnesini doldururken, etkinliğin yapıldığı yerin çevresindeki apartmanlarda da hayranları yoğun bir şekilde toplandı.

KONSERDE İLKLER YAŞANDI

Cumhuriyetimizin 101. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen konser, müzikseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. Murat Boz, sahnede en sevilen şarkılarını seslendirirken, dans performansı ile de izleyicileri etkiledi. Özellikle Onuncu Yıl Marşı’nın havai fişek gösterisi eşliğinde söylenmesi, konsere damgasını vurdu.

SEVENLERİNE MESSAJ GÖNDERDİ

Basın mensuplarının sorularına yanıt veren Murat Boz, “Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetimizin 101. Yılı. İzmir’deyiz. Burada olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. İzmir’e yakışan muhteşem bir kalabalık var. Sahne arkasında büyük bir heyecan var; birazdan sahneye çıkıp sizlerle buluşacağız. Gözümüzün bebeği Cumhuriyet, iyi ki var.” diyerek sevenlerinin bayramını kutladı.

İZMİRİ MÜJDELEDİ

Cumhuriyet Bayramı olarak İzmirli hayranlarına bir müjde veren ünlü sanatçı, bu güzel şehre taşınma planı yaptığını duyurdu. Murat Boz’un bu açıklaması, binlerce İzmirli müziksever tarafından coşkuyla karşılandı.