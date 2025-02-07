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Murat Keleş Operasyonla Etkisiz Hale Getirildi

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MİT’İN BAŞARILI OPERASYONU

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK’nın sözde sorumlularından olan ‘Berhudan Harun’ kod adlı Murat Keleş’i Irak’ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, 2016 yılındaki çukur ve barikat olaylarında Şırnak’ın Silopi ilçesinde Türk güvenlik güçlerine yönelik roketatarlı saldırının faillerinden birini takibe aldı. Türkiye’deki “terör nitelikli suçlardan” aranan Keleş’in Irak’ın Hakurk kırsalında sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttüğü belirlendi.

KİŞİSEL FAALİYETLERİ VE ETKİNLİĞİ

MİT, istihbarat ağı sayesinde metropollerde eylem gerçekleştirmek amacıyla batı illerine patlayıcı aktarımı yapan Keleş’in yerini tespit etti. Uzun bir süredir saklanan terörist, MİT’in gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Bu operasyon, güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusundaki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

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