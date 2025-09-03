Murat Kurum: 300 Bin Yuva Tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinasyonu ile 11 ilde, afet konutları inşası devam ediyor. 174 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede gerçekleştirilen bu çalışmalar, 200 bin mimar, mühendis ve işçinin çabalarıyla ilerliyor. En sağlam zeminlerde, şehirlerin tarihi ve kültürel mirasına saygı gösteren bir şehircilik stratejisi ile saatte 23, günde ise 550 konut inşa ediliyor.

54 BİN KONUT DAHA TAMAMLANDI

Vardiya sistemi ile yapılan inşaat çalışmaları, haziran ayından bu yana 54 bin 200 konutun tamamlanması ile sonuçlandı. Malatya’da 6 Eylül Cuma günü “Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam” sloganıyla gerçekleştirilecek törende, 300 bininci konut hak sahiplerine teslim edilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

BAKAN KURUM: 300 BİNİNCİ YUVAMIZ TAMAM

Sosyal medya hesabından bir tanıtım filmi paylaşan Bakan Kurum, “300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz.” dedi. Törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’a yapılan canlı bağlantılarla hak sahiplerine anahtarları verilecek.

EĞİTİME DE YENİ KATKILAR

Ayrıca törende, 1.5 milyar TL yatırımla inşa edilen 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete girecek. Böylece tamamlanan okul sayısı 56’ya yükselecek. Deprem bölgesinde 1360 derslikli 85 okulun yeniden inşası ve 48 derslikli 6 okulun güçlendirilmesi çalışmaları devam ediyor.

TESLİM EDİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 304 BİN 836’YA YÜKSELECEK

Törende toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Bu yeni teslimatlarla deprem bölgesindeki toplam teslimat sayısı 304 bin 836’ya ulaşacak. Bu bağlamda, bu yıl sonuna kadar teslim edilmesi beklenen 452 bin 983 bağımsız bölüm ile birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

İKİZCE’DE EN BÜYÜK ŞANTİYE

Malatya, depremler nedeniyle ağır hasar gördüğü için inşa seferberliğinin merkezlerinden biri haline geldi. Adıyaman İndere’yi de geride bırakarak Malatya İkizce’deki TOKİ şantiyesi, Türkiye’nin en büyük şantiyesi oldu. Burada 35 etaptan oluşan bölgede 27 bin 628 konut, 661 iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor.

MALATYA’DA 46 BİN 533 EV VE İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK

Malatya genelinde 46 bin 533 bağımsız bölüm teslim edilecekken, yıl sonuna kadar toplam 79 bin 420 konut ve iş yerinin inşası tamamlanacak.

BAKIRCILAR ÇARŞISI YENİDEN AYAĞA KALKIYOR

Anadolu’nun önemli şehirlerinden olan Malatya’nın merkezi, çarşıları ve tarihi yapılarıyla yeniden inşa ediliyor. Bakıcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor ve 2 etaptan oluşuyor. Proje, 156 bin 642 metrekare alan üzerinde yer alıyor ve toplamda 99 blok ile 22 adadan oluşuyor. Çarşıda 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran ve 1.370 araçlık otopark bulunuyor. Çarşıda ayrıca 4 cami ve bir hamam inşa ediliyor. Bakan Kurum’un talimatıyla çarşıdaki çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor.